Reconciliados Luis Eduardo Hernández “El mulato” y Ricardo Cabezas

Siempre hay momento para el perdón y la reconciliación, y así lo demostraron los dos gestores culturales que en días pasados protagonizaron un bochorno hecho.

Se trata del Luis Eduardo Hernández “El mulato” y Ricardo Cabezas, bailarín de salsa, le pidieron perdón a Cali, al sector cultural y a todo aquel que pertenece al gremio de la salsa y además, firmaron un pacto de sana convivencia.

En ese pacto se comprometieron a no agredirse ni física, ni verbal ni psicológicamente, a realizar labor social como acto de arrepentimiento y como referentes culturales velar por la sana convivencia.

“Todo acto trae su consecuencia, aquí estoy pidiéndole perdón a toda la ciudadanía. Lo mío es bailar y enseñarle a los nuevos lideres el camino para llegar al éxito, esto no lo vuelvo a hacer”. Mulato.

Entre tanto Ricardo Cabezas, expresó “Me ha dado una gran lección, motivación para seguir adelante y estas diferencias no se pueden llevar a lo que sucedió. Uno debe saber controlar sus emociones y me enseño a perdonar y que me perdonen”.

El secretario de Paz y Cultura Ciudadana Danis Rentería, sirvió de mediador.