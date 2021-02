Comerciantes de Bazurto piden que les congelen deuda por derechos de uso

Los comerciantes del Mercado de Bazurto entre minoristas y vendedores estacionarios solicitaron el apoyo del Concejo Distrital, para que pedirle al distrito de Cartagena que congele el cobro que pretenden reactivar en los próximos días y donde pretenden cobrarle por el uso de las zonas donde tienen sus locales.

Señalan que en anteriores administraciones cancelaron ese pago y hoy no aparece reflejado; por eso quieren que se congelen esos cobros “que ya pagaron” y empezar a cancelar a partir de la fecha mientras que se investiga qué pasó con esos dineros.

“Desde que salió Manolo Duque seguimos pagando a unas personas y hasta mandaban cobradiarios. Hoy en días la administración del mercado de bazurto no tiene reflejado esos pagos y nosotros no vamos a pagar doble, por eso nos declaramos en desobediencia hasta que no se investigue que pasó con esos dineros”, señaló, Jairo Herrera, presidente asociación vendedores estacionarios de Bazurto.

Por su parte el concejal, Cesar Pión, quien asistió al llamado de los afectados señaló que a partir del 1 de marzo que reanudan las sesiones en el concejo, presentará un proyecto de acuerdo solicitando al Distrito que se paren esos cobros hasta que no se investigue a fondo lo qué pasó.