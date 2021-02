Defensores rechazan cifras del gobierno de asesinatos de líderes en el 2020

Después de darse a conocer las cifras que entregó la consejería presidencial para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República las cuales hablan de tan sólo 66 asesinatos de líderes sociales durante el año 2020 en Colombia, los defensores de Derechos Humanos en el Oriente del país han rechazado estas estadísticas.

Quienes luchan por la defensa de las personas han argumentado que a diario reciben las denuncias de los diferentes hechos y se conocen muchos casos en donde lamentablemente los líderes son asesinados, teniendo un panorama más amplio de esta violencia que aumentado contra estas personas.

José Garnica Quién es representante de víctimas y líderes en la ciudadela de Juan Atalaya en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se deben tener en cuenta miles de personas que han sido desplazadas y conocen la realidad de muchas regiones en donde se silencian los asesinatos.

"Esa cifra que entrega el gobierno nacional me parece irrisoria, a no ser que se haya equivocado el presidente porque 66 son tan sólo aquí en Norte de Santander, me parece inaudito que saquen una cifra de esa por cuando las estadísticas a nivel nacional suman mucho más. Yo creo que esa cifra hay que multiplicarlo por 4 por lo menos, para nadie es un secreto que los defensores de los líderes estamos haciendo un trabajo en defensa del pueblo colombiano y vemos una cantidad de violaciones arbitrarias contra los campesinos y profesores, precisamente somos los defensores de derechos los que sabemos la situación y sabemos todos que muchos actores armados están involucrados en los asesinatos que cada día aumentan en Colombia ", dijo el líder.

La cifra de la Presidencia de 66 asesinatos, contrarrestan las de varias ONG que hablan de 310 líderes, e incluso los de la Defensoría del Pueblo que aseguran que en el 2020 llegaron a 182 homicidios.