Vendedores de la placita campesina en Armenia solicitan adecuaciones

Los vendedores informales de la placita campesina en Armenia, contiguo al centro comercial del café, manifestaron que continuarán en las calles ya que considera que no hay garantías al interior del lugar. Resaltaron que cuando se encontraban allí tenían pérdidas económicas porque las ventas no eran buenas y la gente no llegaba a todos los módulos.

Ante la situación están a las afueras del lugar donde afirman tienen mayores resultados y solicitaron a la alcaldía que mejore las instalaciones brindando un espacio más amplio que sea al nivel del centro comercial.

Caracol Radio consultó sobre la situación al alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, quien indicó que específicamente la propuesta debe ser analizada para generar intervenciones.

Reconoció que lo ideal era que la construcción de la placita quedará al nivel del centro comercial del café. Señaló que avanzan en el plan de acción que permitirá recuperar el espacio público, aunque advirtió que la problemática no solo se centra en vendedores sino en cultura ciudadana.