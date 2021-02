Llamado urgente de Colinas de Betania al Dadis por los casos de dengue

La comunidad del barrio Colinas de Betania asegura que ya tienen tres casos de dengue y en su momento fueron reportados a la dirección del Dadis y la oficina de Ambiente y Salud.

La delegada de la junta de acción comunal, Heidi López, “desde el día 11 de febrero me comunique con la doctora Johana Bueno. Me he sentido desamparada porque los entes encargados de toda esta problemática del dengue solamente nos piden cartas y escritos y a la fecha ya han transcurrido 10 días y nadie ha venido a inspeccionar la zona.”

Hasta la fecha no han obtenido respuesta de las autoridades de salud para recibir atención frente a esta situación.

“El problema se está incrementando porque nosotros al lado tenemos el barrio 20 de Julio donde se reportaron 11 casos de dengue, Colinas de Villa Barraza, el barrio El Libertador y tenemos al Bernardo Jaramillo.”

Aseguran que la situación la empeora la falta de acueducto y alcantarillado porque les tocó recoger el agua y la mantienen almacenada.