Taxistas denuncian falta de vacaciones y aumento de piratas en Pereira

El gremio de taxistas se sumó a la jornada de protestas en la capital risaraldense tras el anuncio del alcalde de Pereira, Carlos Maya, respecto al regreso del pico y placa por horas para vehículos particulares y oficiales, pero no para vehículos de transporte público.

Mauricio Correa, representante del gremio de taxistas en Pereira, señaló que la falta de esta medida restrictiva de movilidad para los taxis, desde el mes de marzo del año pasado, ocasionó que varios conductores no pudieran tener sus vacaciones.

"El señor alcalde y las autoridades no han querido autorizar el pico y placa, donde hay compañeros que desde el mes de noviembre no han podido sacar ni un sólo día de descanso y vienen trabajando de seguido. Los propietarios de los vehículos no quieren ceder, dicen que no porque ellos han perdido mucha plata durante esta pandemia, que él que quiera descansar que deje las llaves del carro", señaló Correa.

Lea también: Por horas regresará el pico y placa a Pereira

Igualmente, Correa destacó las afectaciones en la prestación del servicio por el aumento de vehículos particulares que ejercen como Uber o Indriver en la ciudad.

Cabe resaltar que esta protesta pacífica se llevó a cabo en el centro de Pereira, mediante un plan tortuga denominado ‘La Pitatón’ que culminó enfrente de la Alcaldía municipal. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado respecto a esta protesta por parte del gremio de taxistas.