Claudia López le pidió disculpas a vendedora que le reclamó ayudas

El pasado 11 de febrero se desató una polémica entre la alcaldesa Claudia López y una vendedora informal, quien le reclamaba ayudas económicas y de trabajo.

A lo que la alcaldesa le respondió "Ahí esta trabajando, trabajes juiciosa sumerce". Este comentario indigno a la vendedora y a muchos ciudadanos que por redes sociales la criticaron.

Sin embargo, en la noche de este jueves cuando se conmemora el día del vendedor informal, la alcaldesa en el programa Calle a Calle de Canal Capital, le pidió disculpas.

"Ella se sintió un poco ofendida por lo que le dije y tiene razón, yo he debido interrumpir la trasmisión no importaba que estuviera en directo, y explicarle que tipo de ayudas tenemos... No pare y eso la ofendió y le pido excusas a doña Claudia mi tocaya. Ya la ha buscado el IPES y le ha ofrecido las ayudas que tenemos". dijo.

Es importante resaltar que a las 9:00 de la mañana de este jueves en la Plaza de los Artesanos el director del IPES, Libardo Asprilla se reunió con los vendedores informales para oficializar el 18 de febrero como el día del vendedor informal.

Además anunciaron que se instalará una estatuilla en el Concejo de Bogotá en honor a su trabajo.