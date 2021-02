¿En qué va el programa Buen Comienzo?

Hace ya 20 días la Alcaldía de Medellín anunció que los operadores del programa Buen Comienzo debían pertenecer al Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia del ICBF para seguir prestando sus servicios en el programa. Sin embargo, hasta el lunes 15 de febrero, solo 14 de las 220 sedes de la modalidad Institucional se encuentran en funcionamiento. Además, debido a la pandemia, lo hacen con el modelo de alternancia.

Esto contrasta con lo sucedido en 2020, cuando la operación de todo el programa comenzó el 20 de enero. Ese retraso parece encontrar una explicación, justamente, en los cambios que anunció la Alcaldía de Medellín a finales de enero en las condiciones habilitantes para los operadores. Solo a partir de ese momento Buen Comienzo empezó a validar los documentos —con los nuevos estándares— de los 40 operadores para iniciar la etapa precontractual.

Según Vivian Puerta, directora del programa, actualmente hay 33 operadores habilitados en la modalidad institucional, 6 en la modalidad de jardines y uno en la modalidad de bibliotecas que cumplen con todos los requisitos técnicos, legales y financieros. Estos, según dijo Puerta, tienen la capacidad de atender a más de 28 mil participantes de los 30 mil que atendió el programa en el 2020 en las tres modalidades: Institucional, Jardines y Ludotecas. Sin embargo, la administración aún no ha informado cuáles son los operadores que no cumplen con los requerimientos.

Entre tanto, sobre la atención de los niños que cubrían los operadores “no calificados”, la directora dijo que será cubierta por aquellos que lograron calificarse y que ya hacían parte del programa. “Estamos trabajando muy de la mano con nuestros operadores para asegurarnos de que este regreso al jardín y centro infantil se haga de la mejor manera. Por ello, van a ver que cada día se irán sumando nuevas sedes en el modelo de alternancia. Estamos esperando que al finalizar la semana podamos contar con más de 70 sedes en esta modalidad”, dijo Puerta.

¿Y los niños que no tienen asignado un operador?

La fundación Carla Cristina es hasta ahora el único operador del que se tiene certeza que no continuará en el programa. Esto, a raíz de que la Alcaldía de Medellín denunció a esa entidad por una presunta falsedad material en documento público y fraude procesal, debido a un documento falsificado que fue hallado en la papelería enviada al programa. Por ello, Carla Cristina ya no tendrán a cargo la atención de 2.260 niños.

De los otros operadores que no continuarán en Buen Comienzo todavía no se tiene conocimiento, pero lo que sí es claro es que programa aún no opera en las sedes que estaban a cargo de esas instituciones. Esto lo constató Caracol Radio al consultar con más de 10 familias que, aseguran, aún no tiene claro que va a pasar con la atención de sus hijos.

“Le han negado la posibilidad a mi niño de la educación, la nutrición y protección que brinda el programa que ha sido excelente en el tiempo que mi hijo ha estado ahí, y la verdad no nos han brindado respuesta. No nos han dicho nada, no nos han llamado y estamos a la deriva”, afirmó Daniel Cardona, padre de un niño de tres años que asistía a la sede de Buen Comienzo en el barrio 13 de noviembre.

A Mariana Rivera, quien también tiene un hijo de tres años que asistía a la sede Rayito de Sol, anteriormente operada por Carla Cristina, Buen Comienzo la llamó para ofrecerle atención en otras dos instituciones que no están en su misma zona: “La política pública de Buen Comienzo es tener a los niños lo más cerca posible de su lugar de residencia, pero a mí me llamaron a decirme que aceptara un cupo en un barrio que no conozco y en el que tendría que tomar dos transportes. A nosotros no nos han llamado a ofrecernos ningún acompañamiento y realmente los niños se están atrasando. Ellos necesitan interactuar con sus profes y sus amigos”.

Otros testimonios indican que los bonos y paquetes alimenticios que fueron prometidos por el programa, destinados a niños y niñas menores de dos años y madres gestantes y lactantes no han sido entregados a algunas familias.

Aunque Caracol Radio insistió en la pregunta sobre los operadores que no seguirán en el programa y sobre lo que ocurrirá con las sedes que quedaron sin los servicios, hasta la publicación de este informe, la Alcaldía de Medellín no había ofrecido una respuesta.