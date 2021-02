Paraatleta bolivarense recibe reconocimiento por sus logros

Con una sonrisa en su rostro y la felicidad de haber dejado los colores de su departamento en alto, el paraatleta bolivarense Omar Acosta, recibió una placa de exaltación por parte del Gobernador (e) Juan Mauricio Gómez y del Gerente de Iderbol, Jesús Durán, tras haber conseguido dos medallas de Bronce en el 12th Fazza internacional Athletics Championships - Dubaí 2021World Paraathletics.

Acosta, quien representó al país en este torneo internacional, logró estas dos medallas de Bronce, una en la modalidad de Salto Largo, donde alcanzó una marca de 4, 62 MTS y la otra medalla en 400 MTS T36, resultados que le sirven para que sus marcas comiencen a ser avaladas en el ranking mundial.

A sus 19 años de edad y con tan sólo 14 meses de preparación, Omar Acosta, logró en el Open de Cali 2020, récord nacional, donde alcanzó la marca de 5.38 en Salto Largo; este joven con discapacidad de parálisis cerebral, de tipo atetosis y atáxica, cuenta con una voluntad inquebrantable y una inspiradora pasión por el paraatletismo que lo motivan a ser el mejor.

“Me siento orgulloso, no me esperaba esta exaltación, esto es un trabajo en equipo, donde le agradezco a mi entrenador Kenry, a todas las personas que están conmigo y gracias a la Gobernación y al Iderbol, por este homenaje y por el apoyo que me han brindado. Ahora mi gran logro es llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, quiero lograrlo por mi familia, por mi entrenador, por Bolívar y por mí” explicó Omar Acosta, Paraatleta de Bolívar.

Un factor importante es ganar experiencia, para las próximas competencias que serán determinantes y así obtener su clasificación a la cita orbital, de los Juegos Paralímpicos Tokio 2021, por están razón la Gobernación de Bolívar, a través del Iderbol, ratificó el apoyo y el compromiso con Omar Acosta, para que pueda participar en las próximas competencias internacionales