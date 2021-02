Viuda de marinero colombiano reclama ayuda del gobierno en Cartagena

En marzo de 2021, se cumple un año del asesinato de Jaime Herrera Orozco, en Venezuela, presuntamente a manos de militares venezolanos cuando pretendían robar el buque mercante del cual era capitán.

Su esposa, Claudia Fortich Posada, aún continúa la lucha porque se le entregue el certificado de defunción de su pareja. Esta mujer denuncia negligencia por parte de la Cancillería, Registraduría y Defensoría del Pueblo.

“Pedí ayuda a la Cancillería de Colombia y la respuesta que ellos me dan es que no me podían ayudar por los efectos de la pandemia y segundo, que era imposible por la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela”, indicó Fortich.

Agregó que ante esa situación por parte de estas entidades del Estado, interpuso una acción de tutela que fue fallada en su contra, la cual fue impugnada y volvió a ser nuevamente decisión negativa para ella.

“Me siento totalmente abandonada por el Estado colombiano. Me siento en la mitad de una problemática de la cual no tengo culpa entre Colombia y Venezuela”, señaló.

La mujer, manifestó que su esposo fue sepultado aquí en Cartagena, de la cual tiene todos los documentos y ni así ha logrado que le resuelvan lo de la certificación de defunción de su marido.

“Sin el registro de defunción no puedo empezar a recibir la pensión de mi esposo. Según en Colombia mi esposo sigue vivo. Tenemos deudas con lo bancos, las cuales siguen corriendo. Todos los días me llaman de los bancos exigiéndome el certificado de defunción”, sentenció Fortich.