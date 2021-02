Lunes 15 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Asonada contra la Policía dejó varios heridos en Circasia

En el barrio La Esmeralda del municipio, uniformados realizaban actividades de prevención y control donde pretendían registrar a cuatro ciudadanos que consideraron sospechosos, sin embargo, emprendieron la huida.

Las autoridades iniciaron la persecución logrando ubicarlos pero los hombres se negaron al registro policial agrediendo a los uniformados.

En ese momento se registró la asonada en contra de la Policía ya que cerca de 20 personas residentes del barrio en su intento por evadir el control respectivo atacaron a los uniformados y las motos en que se movilizaban, las autoridades respondieron al ataque.

En el hecho varias personas resultaron heridas entre esas cuatro civiles identificados como Gloria Adelaida Raigosa, Ferney Peña Ríos, Dilson Peña Raigosa y Yeison Estiven Peña Raiogosa. En cuanto a los policías afectados se encuentra Jhon James Aguirre Tabares, Fabio Hugo Ríos Valencia y Ronald Alberto Jiménez Izquierdo.

Dos homicidios se registraron este fin de semana en el Quindío

El primer caso se registró en el barrio la Española del municipio de Circasia donde dos hombres armados llegaron con el fin de atacar a un hombre identificado como Héctor Barreto de 29 años de edad el cual intentó huir y en ese momento ingresó a una residencia de dicho barrio para refugiarse del ataque.

Los hombres armados dispararon indiscriminadamente e impactaron con arma de fuego a la señora Luz Evelia Gómez Loaiza de 64 años de edad quien falleció en el centro asistencial del municipio debido a la gravedad de las heridas. El hombre fue herido con tres impactos con arma de fuego en el brazo derecho pero continúa recibiendo la atención médica pertinente.

El otro caso se presentó en el barrio Santa Helena de Armenia en el que un hombre conocido con el alias de Negro, se movilizaba por el sector cuando un hombre le disparó con arma de fuego. La víctima mortal presentaba antecedentes judiciales por los delitos de porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

Una mujer murió en accidente de tránsito al norte de Armenia

En la glorieta del sector del Pórtico al norte de la ciudad se registró un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo tipo Cama baja.

El secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño, informó que una mujer de 52 años de edad que se encontraba conduciendo la motocicleta al parecer no se percató de que el vehículo en la glorieta se encontraba detenido por lo que impactó detrás lo que ocasionó que perdiera el control. La mujer lamentablemente falleció en el lugar de los hechos ante la gravedad de las lesiones.

Desarticulan el grupo delincuencial Los Portales, responsables de fraudes a entidades bancarias en varias ciudades del país

Según han podido establecer las autoridades estas personas usaban técnicas de ingeniería social para obtener claves y luego activar préstamos que eran desembolsados en cuentas personales.

Además, realizaban retiros en cajeros automáticos en diferentes ciudades como Pereira, Barranquilla, Riohacha y Bogotá con el fin de dispersar los dineros.

En Calarcá fue capturado Alias Carpa Sucia por hurtos en la vía la Línea

El coronel José Luis Ramírez, comandante de la policía del Quindío informó que el hombre de 41 años de edad fue capturado mediante diligencia de allanamiento donde se encontraron varios elementos que al parecer habrían sido hurtados en la vía la Línea, además el hombre tiene antecedentes judiciales por hurto, violencia contra servidor público, tráfico de estupefacientes entre otros.

El Ministerio de Salud confirmó que en la primera fase, el Quindío recibirá 540 vacunas contra COVID-19

La secretaria de salud del Quindío Yenny Trujillo, manifestó que en reunión con el Ministerio de Salud se dieron a conocer los lineamientos establecidos en el marco del plan nacional de vacunación.

En una primera entrega que se espera sea el 20 de febrero, llegarán 540 dosis para vacunar a los profesionales de salud de primera línea especialmente en IPS que manejan la Unidad de Cuidados Intensivos, intermedios y Urgencias. Recalcó que continúan en la etapa de alistamiento en articulación con las secretarías de salud, IPS y los planes locales de salud.

Vale resaltar que se proyecta sea un total de 416 mil 423 biológicos para el departamento.

La Universidad del Quindío fue habilitada como punto de vacunación para el COVID-19

El decano de la facultad de ciencias de la Salud, Jorge Luis Duque, afirmó que se espera la próxima semana iniciar con un simulacro para evaluar en un escenario real el flujo de personas, el personal necesario, los tiempos de espera y los momentos de la vacuna.

Dijo que cuentan con 5 consultorios en la institución que permitiría vacunar entre 5 y 10 personas por punto lo que generaría que cada hora sean 30 personas, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde serían más de 100 personas.

Este fin de semana se registraron 217 nuevos casos de COVID-19 y 10 fallecidos en el Quindío. Ya son 31.992 confirmados con el virus, 920 fallecidos, 29.388 recuperados.

Ante la alerta verde hospitalaria por la reducción en los casos de contagios de COVID, en el Quindío modificaron horarios de toque de queda y ley seca

El toque de queda y la ley seca los fines de semana será de la 1:00 a.m. a las 5:00 a.m. en todos los municipios y de lunes a viernes continuará el horario de la 12:00 a.m. a 5:00 a.m.,

Hay excepciones en municipios como Génova donde el toque de queda será de las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m. En Circasia será 2:00 a.m. a 5:00 a.m. Buenavista implementará el toque de queda sin Ley Seca desde la 1:00 a.m. a 5:00 a.m.

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, manifestó que al flexibilizar las medidas restrictivas es fundamental el compromiso de la comunidad y empresarios para acatar los protocolos de bioseguridad. Destacó que trabajarán de la mano con la Policía para evitar afectaciones de orden público.

El empresario del sector de establecimientos nocturnos de Armenia, Esteban Valencia, aseguró que la noticia les brinda una oportunidad de reactivación económica real puesto que considera han sido los más afectados con las medidas de toque de queda nocturno. También fue claro que cumplirán a cabalidad con los lineamientos de las autoridades para evitar eventuales cierres.

Acodrés se mostró optimista ante la vacunación de COVID-19 que permitirá una reactivación total del sector

El presidente de Acodrés Nacional, Henrique Gómez, indicó que el proceso de vacunación es esperanzador para un sector que ha sido golpeado por la crisis económica de la emergencia sanitaria.

Autoridades en Armenia realizaron un llamado a padres de familia para brindar autorización que permita alternancia

El alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos, manifestó que realizan el trabajo para que el retorno a las aulas sea seguro. Afirmó que los colegios privados en su mayoría cumplieron con las condiciones y así mismo se espera que pronto se pueda implementar el modelo en las instituciones educativas oficiales con un aforo del 30%.

Precisamente en la ciudad ya se implementó la alternancia en la escuela de formación artística y cultural Fundanza. El director, Marlon Cruz, informó que iniciaron con los estudiantes de primaria y bachillerato artístico.

Explicó que están atendiendo 120 estudiantes por jornada donde diligencian un formulario virtual antes de entrar, este se coteja todos los días para verificar su estado de salud, además se cuenta con la toma de temperatura, desinfección de zapatos y lavado de manos.

Autoridades brindan el acompañamiento a las personas desplazadas que llegan a la ciudad de Buenaventura

A raíz de la situación de violencia que vive Buenaventura ya se evidencia la llegada de estas personas al departamento con el fin de salvaguardar sus vidas. El coronel José Luis Ramírez, indicó que realizan el trabajo en articulación con la Secretaría del Interior y con los alcaldes de los municipios en los que lleguen los desplazados para brindar el acompañamiento en materia de seguridad y prevenir cualquier vulneración de los derechos.

Durante el fin de semana se registraron afectaciones por incendio estructural y lluvias en el Quindío

En la vereda Arenales del municipio de Pijao se registró un incendio estructural que consumió toda una vivienda dejando como damnificados a dos adultos y dos menores de edad. El director de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, César Jaramillo, indicó que realizan las labores para brindar las ayudas humanitarias.

En cuanto a Armenia se registraron lluvias que generaron afectaciones en asentamientos subnormales en el barrio La Adiela y en el Nuevo Armenia.

El Ministerio de Ambiente advirtió que diariamente están registrando mil alertas por incendio forestales

El Ministro de la cartera ambiental, Carlos Eduardo Correa, reconoció que la temporada seca es muy compleja respecto a las emergencias que se pueden presentar. Señaló que desde el mes de enero en la Amazonía se registraron 90 puntos de calor diarios que significan alertas tempranas ante los incendios forestales.

En el Quindío se firmó un convenio que busca la conservación ecológica del país

El Ministro de Medio Ambiente, Carlos Eduardo Correa, destacó que el convenio le aportará a la meta nacional de sembrar 180 millones de árboles.

Por su parte, Alberto Gómez, presidente de la red nacional de jardines botánicos se mostró satisfecho con el convenio y compromiso del Gobierno Nacional por brindar la restauración ecológica y educación ambiental. Fue claro en que el Jardín Botánico del Quindío tiene capacidad para sembrar 4 millones de árboles. También indicó que hoy cuentan con 135 mil ejemplares de 50 especies nativas muchas de estas en peligro de extinción.

Convertir la Plaza de Toros en un mega vivero y aviario, proyecto que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible apoyará, por gestión del alcalde

Gobierno Nacional celebró el acuerdo que prohíbe el uso de Icopor en Salento

Recordemos que mediante el Acuerdo Municipal No. 003 del 2020 se prohíbe la utilización de empaques de Icopor para transportar y almacenar alimentos, así como el plástico de un solo uso.

Al respecto el Ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, aseguró que se debe crear más conciencia ambiental en cuanto a medir los impactos por eso en el mes de junio creará la escuela nacional ambiental con los niños, jóvenes y sector empresarial.

Por fin la alcaldía de Armenia giró los recursos para los 7 centros de atención del adulto mayor correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre, por más de 200 millones de pesos.

En deportes, a las 8 de la noche en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes, Quindío enfrentará a Boca Juniors de Cali por la quinta fecha del Torneo Dimayor de la B.