Julio Comesaña: “Argentina con el Messi de antes, jugaba con 12, ahora juega con 10″

Julio Avelino Comesaña. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Se jugó la final de la Copa América, La Selección Colombia lo intentó, pero no se le dio el triunfo en el Hard Rock Stadium de Miami. Un solitario gol Lautaro Martínez le dio el título a la campeona del mundo, que consiguió así su segundo trofeo consecutivo. Argentina, con poco fútbol, pero con garra y jerarquía, levantó el trofeo.

Luego de la final aparecieron muchas reacciones y opiniones frente al juego de ambos equipos, puesta la polémica sobre si ganó el mejor y fue justo el título de la Selección Argentina. El entrenador uruguayo de 76 años, Julio Avelino Comesaña, quien cuenta con un largo recorrido en el fútbol colombiano, dialogó con El Alargue de Caracol Radio y analizó la final de la Copa América, elogió el nivel de Colombia y criticó el nivel mostrado por Lionel Messi.

Inicialmente, se le preguntó por su análisis de la gran final de certamen continental, a lo que respondió: “Fue una final muy disputada. Colombia puso en la cancha desde el comienzo lo que nos había mostrado. Argentina inició de mitad de cancha hacia atrás. Hizo un trabajo zonal muy tibio. Colombia no logró hacer un gol para ganar el partido”.

Sobre el acompañamiento de los hinchas y que esta selección haya vuelto a enamorar a todo un país, opinó: “Me parece muy bueno, la Selección juega muy bien, se le ven las maneras, el hincha colombiano respondió y llenó las tribunas. Sin embargo, luego de la final, la sensación es de frustración que he notado, principalmente acá en Barranquilla. Como si ganar fuera fácil. Además, Colombia enfrentó a una Argentina acostumbrada a ganar”, sentenció.

¿Qué opina de esta Selección Argentina y el nivel de Messi?

“Argentina con el Messi de antes, jugaba con 12, ahora juega con 10. Es un Messi impreciso y ya no es el de antes. Cuando salió Messi, Argentina hizo más daño. Cuando sale Messi, Argentina comenzó a ser lo que sabemos que puede ser Argentina. La campeona del mundo y creo que los jóvenes le dan más velocidad al juego del equipo, se vio cuando ingresó Nico González”, aseguró.

¿Qué le gustó de la participación de Colombia?

“Me quedo gratamente impresionado de lo que ha logrado Colombia en este proceso desde que llegó Lorenzo, jugaron muy bien, recuperó jugadores y descubrió varios nuevos. Generar un cambio cultural en Colombia a través del fútbol es maravilloso, porque es un instrumento maravilloso hasta para educar”.

“Al hincha del fútbol el tema táctico no le interesa. La gente sabe que cuando va para el estadio, sabe lo que va a ver. Algunos días verá más que otros, pero siempre verá si el equipo genera confianza, pero a mí me gustó más allá de que no consiguió el título”, finalizó.