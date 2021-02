Piden a EPS garantizar actualización de datos a adultos mayores para vacuna

Para velar por las acciones que adelantan los organismos de salud de Cartagena frente a la vacunación de la COVID-19 en el distrito, la Personera, Carmen de Caro Meza, asistió de manera virtual a la socialización del “Plan de Vacunación del Distrito de Cartagena y Bolívar”, donde se dieron a conocer los lineamientos y pasos para la aplicación de la vacuna en la primer fase.

En medio del panel la Personera resaltó la importancia de que en esta fase se les garantice la salud a los adultos mayores que han sido la población más protegida pero también la más expuesta ante el Sars Cov2.

“La mayoría de quejas que nos llegan a la personería son de quejas en farmacias por aglomeraciones y por eso queremos ser enfáticos en que se pueda hacer la vacunación para la población adulta en sitios abiertos y no en urgencias donde se pueden ver expuestos. Las IPS deben acondicionar un sitio diferente a la urgencia y que el adulto tenga acceso a esta misma si así lo requiere”, agregó la representante del Ministerio Público.

De Caro Meza señaló que de igual manera las EPS deben coadyuvar para que toda la población adulta sea vacunada en esta primera fase debido a que por la condición de pobreza extrema que padece Cartagena en muchos barrios estas personas no cuentan con internet o herramientas tecnológicas para poder actualizar sus datos, “para este sistema de vacunación creo que no hemos tenido en cuenta la actualización de datos en las EPS. La primera fase será para los mayores de 80 años, este grupo de personas hay muchos que están solos en sus casas, que no tienen internet o formas de llenar sus formularios que son enviados por las EPS para la vacunación y que estas mismas arrojarán las fechas de vacunación”.

En los próximos días la Personería visitará los sitios de vacunación para verificar que estos cumplan con todos los requisitos para la protección de todos los usuarios que serán vacunados.