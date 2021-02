Ratifican horarios para carros de carga liviana

La primera conclusión de la reunión fue la regulación de los horarios del cargue y descargue para carros de carga liviana que serán, a partir de las 6:30 a.m. a 8:00 a.m., de 11:30 a 12:30 m.m. de 1:30 a 2:30 p.m. y de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. teniendo en cuenta que no puede afectar la movilidad de los ciudadanos.



Además, se reiteró que este sector está por fuera de la medida del pico y placa, hecho por el que habían realizado protesta a principios del 2021.

El 19 de febrero se tendrá otra reunión para definir otros aspectos pero Andrea Méndez, directora de Tránsito de Bucaramanga, dijo que se espera que los horarios sean acordados por mutuo acuerdo entre comerciantes y transportadores.

"Fue una mesa que se llegó a acuerdos, hay tareas pendientes, en pro de la movilidad, la directriz es salvar vidas, es mejorar el aire, y ayudar a la movilidad, a partir del primero de marzo se aplicarán estas medidas".

También se dejó claro que se considerarán las tarifas diferenciales para los transportadores formalizados.

La resolución comenzará a regir a partir del primero de marzo. Aún faltan reuniones entre comerciantes y transportes.