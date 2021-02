Abogados litigantes piden reapertura de despachos judiciales en Cartagena

El Colegio Nacional de Abogados seccional Cartagena, entró a respaldar la iniciativa nacional de abogados litigantes y demás agremiaciones profesionales de la rama de la justicia, que están fijando ‘Hora Ceros’ para jornadas nacionales de protestas y exigir la reapertura de los juzgados y despachos judiciales.

Aseguran ser el único gremio de profesionales que hace un año, se encuentran con sus actividades paralizadas y no han recibido ningún tipo de ayudas del Gobierno Nacional.

Nausicrate Pérez Dautt, director ejecutivo del Colegio Nacional de Abogados seccional Cartagena, dio a conocer que se busca un diálogo con los ministros de Justicia y Salud y con los Magistrados del Consejo Nacional de Judicatura, para exigir la reapertura inmediata de los juzgados y despachos judiciales en todo el país. Lo mismo, que exigir que se vacune a todos los operadores de justicia para que no haya ningún problema con el tema de la pandemia.

El gremio de abogados asegura que ha sido el único sector de profesionales que no ha contado con apoyo a nivel nacional. “Prácticamente somos la cenicienta. Más de un año que los juzgados están cerrados y resulta que no se atienden audiencias, no se atiende absolutamente a nadie y ya se ha llegado al desespero”, destacó Pérez Dau.

Se resalta que estarán realizando jornadas en todo el país, para que el gobierno nacional los escuche y atienda sus peticiones.