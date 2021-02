Contemplan vacunación a profesionales de salud en los lugares de trabajo

Colombia está próxima a iniciar su proceso de vacunación contra el covid-19 el próximo 20 de febrero, empezando la inmunización con el personal de salud de la primera línea de atención de la pandemia y los adultos de 80 años y más años.

Para cumplir este propósito el Ministerio de Salud y Protección Social ha construido el aplicativo Mi Vacuna COVID19, se trata de una herramienta dispuesta en el link https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/ desde el cual los habitantes del territorio nacional cuentan con tres componentes: Me Informo, Me consulto y Me Postulo.

David Fajardo, médico y asesor de la Gobernación de Norte de Santander aseguró “en el departamento se tiene todo listo para llevar a cabo el proceso, se está pensando que se vacunen los profesionales en los mismos sitios de sus trabajos”.

“Para la población mayor de 80 años, se estará buscando cuál es la EPS más cercana, para que estas personas tengan la comodidad”. Señaló

De esta manera, desde el componente Me Informo, los ciudadanos pueden encontrar lo referente al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, los criterios de priorización y el consentimiento informado.