Agresor de exnovia en Santander pidió perdón

Mediante un comunicado, Jesús Cáceres, exnovio de María Alejandra Hernández, la joven que denunció que fue brutalmente golpeada por él, pidió perdón.

Señaló que es un hecho desafortunado en su vida personal sin antecedente alguno.

"Pido perdón a ella, a su familia, a mis padres, a la ciudadanía entere por este episodio. Comprendo el rechazo que esta clase de sucesos produce al interior de la sociedad, pero les pido clemencia a todos y que sea aceptado mi perdón".

El hombre denunció que ha recibido amenazas y también su familia.

La agresión

El hecho se registró el pasado viernes 29 de enero cuando María Alejandra y su exnovio se encontraron para hablar. La jóven denunció que fue golpeada en varias partes del cuerpo y cara.



"En ese momento sentí que mi vida corría peligro, me tenía encerrada en la casa. Ahora me da miedo salir hasta la tienda y temo por lo que me pueda pasar tanto a mi como a mi familia".