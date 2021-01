En Caldas alertan sobre uso de dióxido de cloro para neutralizar la COVID

Las autoridades de salud en Caldas alertan a la comunidad sobre el uso de dióxido de cloro u otros químicos para contrarrestar el COVID, advierten que estas sustancias corrosivas podrían causar graves afecciones a la salud.

“Desde hace mucho rato la OMS y la OPS han determinado enfáticamente en no recomendar la utilización de productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio como profiláctico, no solamente en las infecciones producidas por el virus del COVID-19, sino por otras dolencias. No debe consumirse ni vía oral ni vía parenteral”, explicó Gilberto Jiménez, químico farmacéutico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

Explica que esta base química es un gas que se utiliza como blanqueador en la industria de la papelería y se usa como desinfectante para superficies excluyendo la madera, ya que es corrosiva, por lo que el consumo humano podría conllevar a graves afecciones.

Este elemento “produce irritación y la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) ha reportado problemas como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, alteración del ritmo cardiaco e incluso puede llegar hasta la muerte. También se ha reportado rápida abstracción de glóbulos rojos, puede producir náuseas y diarrea severa”, concluyó el funcionario.

Advierten entonces desde la Territorial de Salud, para que las personas se abstengan de usar este producto pensando que evitará el contagio o ayudará a la recuperación del coronavirus u otras enfermedades, pues no hay estudios certificados que así lo indique y por el contrario si se evidencia que causa daños a la salud.

