“No existe el esquema completo para poder entrar” aseguran desde EDUCAL

Desde EDUCAL señalan que en Manizales y Caldas no se está cumpliendo con lo que dictan las resoluciones 666 y 1721 expedidas por el Ministerio de salud y Protección Social, donde se establecen 14 funciones para el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo que deben implementarse en las instituciones educativas, para establecer el modelo de alternancia.

“Hoy, ninguna institución del departamento de Caldas tiene esas funciones con las cuales se garantizaría al interior de las instituciones educativas el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad”, indicó Juan Carlos Martínez, tesorero de EDUCAL

Hacen un llamado a los gobiernos municipales, departamental y nacional resaltando que este no es un momento de implementar el reingreso de manera impositiva, sino que deben dialogar con los decentes y la comunidad, entender los errores del plan de alternancia en la región y establecer nuevas rutas.

“Reconocer por parte de ellos los errores y las equivocaciones que han cometido desde el pasado y hoy no tapar con tierra todo lo que no hicieron sino corregir esos errores, nosotros estamos dispuestos a entrar en el modelo de la alternancia si es necesario, pero debemos proteger primero la vida de nosotros y la de los estudiantes”, resaltó el dirigente sindical.

Advierte además que las dificultades que se tienen con la ARL donde no está claro el tema contractual, y las deficiencias en la prestación del servicio de salud por parte de Cosmitet los lleva a asegurar que no se cuenta con las condiciones necesarias para implementar la alternancia.

Por su parte, Víctor Hugo Acosta, secretario de prensa y propaganda de EDUCAL, aseguró que “el magisterio está presto para empezar, pero el que no garantiza las condiciones para tal cosa es el gobierno, no solamente con el tema de las adecuaciones de las instituciones educativas, sino la inversión en salud, la inversión en renta básica, todas las inversiones que tienen que hacer y que no las hace”.

Reiteran que ante las falencias demostradas del sistema, no será posible convocar a los maestros y acudientes de los estudiantes a que tengan seguridad en el sistema y retornen a las aulas.

