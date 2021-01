Cerca de mil computadores están siendo entregados en colegios de Pereira

Con el objetivo de mejorar la calidad educativa de los niños, niñas y adolescentes de la capital risaraldense, la administración municipal empezó la entrega de 988 computadores en la Institución Educativa Ciudadela Cuba, en La Bella, El Retiro, en el colegio Gabriel Trujillo, Combia, El Pital, el Comunitario Cerritos, entre otras.

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, manifestó que estos dispositivos pertenecen al programa Computadores para Educar del Ministerio de las TIC.

"“La ciudad no puede detenerse. El nivel y el sector educativo no pueden parar; necesitamos no solamente conexión a Internet sino también equipos de cómputo. La idea es que podamos prestarle estos equipos de cómputo a los niños de esta instituciones educativas, buscando el mecanismo adecuado para que el computador se utilice para hacer la educación desde casa, para que podamos recibir las clases de matemáticas, de ciencia, física, química, inglés, filosofía desde el hogar", señaló.

De este modo, a la ciudad han llegado 2.258 herramientas tecnológicas las cuales han sido distribuidas en diferentes instituciones educativas para facilitar la educación durante esta época de pandemia.

Lea también: Taxistas de Pereira piden implementar pico y placa para todos los vehículos.