Usuarios piden vigilancia a EPS para asignación de citas para vacunación

A la espera del decreto del decreto del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, están las asociaciones de usuarios de las EPS, por la decisión del gobierno que sea por intermedio de estas entidades la asignación de la citas.

Las críticas no paran contra las ips por el servicio a los usuarios durante la pandemia y en especial por las demoras en la atención de los pacientes que reportan síntomas del virus.

También le puede interesar: MOE alerta por efectos de las revocatorias de mandato

Nicolás Salazar, vocero de una de las asociaciones de usuarios de salud, dijo a Caracol Radio, que ante este panorama las autoridades sanitarias tanto departamental y municipal, deben ser más estrictas en los controles al manejo que den estas entidades.

“La verdad veo que tan prudente sea, si en la época de la pandemia los usuarios recibieron la peor atención, suspendieron medicamentos, no les entregaron resultados, no me imagino cómo será el orden de la vacunación”

Por su parte las autoridades sanitarias en Cúcuta han expresado su preocupación por las constantes quejas de los usuarios contra las entidades prestadoras de salud, además se declararon a la espera de las directrices del ministerio de salud.