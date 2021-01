Alumnos de Las Salesianas, en veremos por negociación con el Distrito

Una compleja situación viven más de 800 estudiantes de las Escuelas Profesionales Salesianas de Cartagena, ante la imposibilidad de cerrarse una negociación entre el rector del colegio y la Secretaría de Educación Distrital.

De acuerdo con varias denuncias conocidas por Caracol Radio, el reajuste planteado por la administración, no es suficiente para asumir los gastos que tiene el plantel, es por eso que hoy los estudiantes no tienen el auspicio del gobierno local definido.

"Quieren hacer incremento del 1.6% de acuerdo a lo que dijo el gobierno nacional, pero las directivas dicen que eso no alcanza que solo los profesores deben subir alrededor del 5%. Queremos hacer un llamado porque el colegio tampoco hace parte de computadores para todos, no tiene plan de alimentación escolar, no tenemos dotación deportiva, por eso pedimos que nuestros hijos sean tratados en igualdad de condiciones", expresó una madre de familia.

Los acudientes han solicitado una reunión entre las partes, a fin de concretar una cifra que permita el inicio de las clases, y no cause retrasos en el calendario académico de los jóvenes. De no llegarse a un acuerdo, anunciaron que protestarán.