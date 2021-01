Así será el pico y cédula del 25 al 31 de enero en Bogotá

Bogotá se mantiene con algunas restricciones luego del toque de queda general que tuvo el fin de semana. El pico y cédula, por ahora, se mantiene hasta el 31 de enero para evitar aglomeraciones.

Lea también:

Recuerde que, depende en qué número termina su cédula, usted podrá salir a realizar sus diferentes labores. Salir en un día que no le corresponda no le dará una multa, pero no lo dejarán entrar en centros comerciales, bancos, supermercados, entre otros.

Por otro lado, el pico y cédula sigue vigente en toda la ciudad, por lo que no importa si la localidad tiene aislamiento obligatorio o no. Además, sigue el toque de queda en toda la ciudad desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Pico y cédula del 25 al 31 de enero:

Lunes 25: SÍ podrán salir las personas con cédula terminada en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Martes 26: SÍ podrán salir las personas con cédula terminada en número impar (1, 3, 5, 7, 9)

Miércoles 27: SÍ podrán salir las personas con cédula terminada en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Jueves 28: SÍ podrán salir las personas con cédula terminada en número impar (1, 3, 5, 7, 9)

Viernes 29: SÍ podrán salir las personas con cédula terminada en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Sábado 30: SÍ podrán salir las personas con cédula terminada en número impar (1, 3, 5, 7, 9)

Domingo 31: SÍ podrán salir las personas con cédula terminada en número par (0, 2, 4, 6, 8).