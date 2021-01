A pesar de las amenazas, familias de El Salado no quieren abandonar la zona

Así se lo expresó a Caracol Radio, Andy José Rivera, de 33 años, habitante de El Salado y víctima de amenazas, quien sostuvo que ha sido desplazado 3 veces durante los últimos 20 años, en dos ocasiones estuvo en Cartagena y una en El Carmen de Bolívar.

“Ya yo me resigné, me cogerán aquí, porque no voy para ninguna parte. Aquí nací, aquí me quedaré y que sea lo que Dios quiera” manifestó Rivera.

Andy José dijo que nunca ha tenido problema con nadie en el corregimiento y que es primera vez que lo amenazan.

"Le pedimos a la Fuerza Pública que nos respalden más para una mejor seguridad, debido a que hemos sufrido mucho", indicó



En esta misma línea de no abandonar El Salado, hay muchas familias, quienes durante años fueron víctimas de desplazamiento y retornaron a sus predios en la zona, ante las innumerables necesidades presentadas por fuera del corregimiento.