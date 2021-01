El Salado pide presencia de la Fuerza Pública las 24 horas del día

Habitantes de El Salado hicieron público su alegría y agradecimiento de tener en el territorio la presencia de la Fuerza Pública en estos duros momentos, pero alegan que necesitan de ellos las 24 horas y 7 días a la semana, para así evitar y contrarrestar las amenazas contra los líderes sociales de la zona.

Darlys Rivera, habitante de El Salado y quien en los últimos días recibió amenazas, manifestó que “ellos empezaron a llegar cuando recibimos las amenazas. Siempre ha habido presencia de la Policía y la Infantería pero es muy poca. No se veían casi en las calles”.

Rivera pide que la seguridad en el corregimiento sea permanente, que no solo sea cuando se presenten estos problemas, no quiere que se repitan nuevamente este tipo de amenazas. “Yo no tengo para dónde coger, yo soy madre de 10 hijos. No pienso dejar a mis hijos y a mis 14 nietos”, dijo.

Esta habitante de El Salado indicó que nunca ha tenido problemas con nadie y que es no la primera vez que recibe estás intimidaciones, ya que, desde hace tres años ha sido víctima de amenazas vía mensajes de texto y por medio de panfletos.

Actualmente en El Salado, ante la situación presentada, hay presencia de más de 80 miembros de la Fuerza Pública, distribuidos entre el Batallón de Infantería de Marina N° 13, Batallón de Alta Movilidad, Gaula Militar Bolívar y Policía Nacional.