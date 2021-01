Estudiantes reclaman “matrícula cero” en Norte de Santander

La alternativa de no pagar el valor de la matrícula y que sea subsidiado por las entidades oficiales, es la meta de los estudiantes universitarios para el primer semestre académico del 2021.

El principal argumento es la difícil situación económica que enfrentan los núcleos familiares, por el desempleo y otras consecuencias de la crisis económica que enfrenta la región y el país a causa de la pandemia de COVID-19

Diana Dávila, dirigente estudiantil dijo a Caracol Radio, “muchos de los estudiantes no tienen recursos, no tienen garantizada su conectividad y es por esto que algunos les toca desplazarse, hemos hecho una invitación para que, con todo el autocuidado, realizar un plantón desde las 8 AM, para que los compañeros nos acompañen como una voz pacifica, exigiendo para que den una decisión”.

Otra situación que les preocupa a los voceros estudiantiles es los procesos de conectividad para comenzar el primer semestre y consideran que la alternancia como se ha propuesto en estos momentos de niveles altos de contagio del virus, no sería una alternativa.