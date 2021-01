Le negaron venta de licor y en represalia prendió el negocio con gasolina

El hecho se presentó en un establecimiento de comidas rápidas en el municipio de Baranoa, cuando se puso en marcha el toque de queda y Ley seca el pasado viernes, lo que obligó al propietario a cerrar el negocio, pese a que un cliente, molesto y al parecer en estado de embriaguez, insistía en violar las medidas para ingerir licor.

De acuerdo con el dueño del lugar, Manuel Carmona, el hombre, que acostumbraba a comer en el lugar, regresó horas después y atacó el lugar con gasolina, provocando que se incendiara.

"Me comenzó a tratar mal y a decir groserías. Le dije que no podía seguir vendiendo y le cerré las puertas, a lo que empezó a pegarle patadas a las puertas. Yo cerré mi local y me fui a mi casa y al rato me llama un familiar que vive al lado del negocio diciendo que el señor que no atendí, llegó con un tarro de gasolina y la roció debajo de la reja" aseguró Carmona, quien agregó que cuando llegaron su establecimiento, ya todo estaba quemado.

El propietario interpuso la denuncia, pero hasta el momento desconoce cómo avanzan las investigaciones y tampoco sabe el paradero del responsable.

Finalmente lamentó lo ocurrido, ya que no logró recuperar nada "todo se quemó por dentro, la nevera, el televisor, las vitrinas donde exhibía los productos, las sillas, las mesas, la reja y parte de otro local que estaba al lado del mío" remató, explicando que las pérdidas superarían los $10 millones de pesos.