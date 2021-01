Venezolanos aumentaron entrada a Colombia por trochas

Un promedio de 20 mil a 100 mil pesos pagan los migrantes venezolanos para cruzar las trochas a Cúcuta y Villa del Rosario, a pesar de las restricciones que se establecieron en Norte de Santander y poder llegar a territorio colombiano por distintas razones.

Los pasos son innumerables y las autoridades tratan de cubrir las más comunes y transitadas, sin embargo, muchas personas buscan todo tipo de caminos para llegar a la frontera y comprar productos o simplemente visitar a sus familias.

Una de las mujeres que llego a La Parada desde San Antonio del Táchira, le dijo a Caracol Radio que “tenemos que caminar un promedio de 40 minutos y nos guía una persona, pero igual al estar los puentes cerrados no hay otra forma de llegar a Colombia, vengo a comprar unos productos que consigo allá, pero al triple del precio, me sale más económico acá, por ahora seguiré viniendo porque no tengo otra forma de comprar con lo que gano en Venezuela”.

“Los controles a pesar de la gran cantidad de kilómetros a recorrer tratan de evitar la salida, sin embargo, no se puede contener a tantos queriendo venir” afirmó otro de los hombres que también llego por Ureña.

Las autoridades mantendrán estos operativos y se ha reiterado el llamado a los venezolanos para evitar cruzar estos pasos que son controlados por grupos irregulares.