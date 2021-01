Parques temáticos en Santander están abiertos a pesar de restricciones

El cerro el Santísimo, en Floridablanca, y el parque nacional del Chicamocha, Panachi, ubicado en Aratoca, tienen las puertas abiertas para los turistas durante enero, a pesar de que de haya decretado el pico y cédula departamental.

Uriel Mendoza, gerente de Panachi, indicó que los parques temáticos están exentos de estas restricciones .

"A los parques no se le aplica el pico y cédula, el parque Panachi está abierto de 9:00 a.m a 6:00 p.m. y el Cerro el Santísimo de 3: 00 a.m. a 9:00 p.m. El único día que no abrimos fue el primero de enero que hubo toque de queda todo el día".

En cuanto al puente festivo de Reyes, en el que se decretó ley seca y toque de queda, se analiza la posibilidad de que se pueda abrir en esos días, debido a que si no abren, se verían seriamente afectos en cuanto el turismo.