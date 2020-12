Tras sufrir atentado, exalcalde de Tópaga no descarta salir del municipio /

Cuando se encontraba durmiendo en su casa, un hombre de nacionalidad venezolana le propinó lesiones con arma blanca en la pierna izquierda al exalcalde de Tópaga (Boyacá), Frankly Orduz.

Según Orduz, que no sale del asombro, un hombre irrumpió en su domicilio a las 11 p.m. del 25 de diciembre, ingreso a su alcoba y lo agredió en su cama, por lo que junto su mujer y su hijo debieron disminuir al agresor.

“No conozco ni tengo enemigos que lleven a realizar este tipo de hechos. Afortunadamente ninguno de mis seres queridos resultó herido. Nosotros lo que hicimos fue tratar de controlar al tipo porque tenía el cuchillo en la mano. Lo logramos sostener”, narra el exmandatario.

Orduz y su familia dieron positivo para COVID-19, no ha podido salir a denunciar ante la Fiscalía el hecho, pero agradeció a la Personería de Tópaga y a la Policía de Boyacá que viene adelantando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del responsable del hecho.

El exmandatario no descarta salir junto a su familia de Tópaga si se confirma que en el hecho hay autor intelectual. “Es necesario que nos den seguridad o cambiar de domicilio porque uno no puede estar tranquilo en el terruño que nació”.

Reconoce que tiene temor por lo que le pueda pasar a su familia e insiste: “la verdad no tengo un enemigo público, y uno se siente impotente. No he hecho nada para que atenten contra mi integridad física”

Sobre su pierna dice que la cortada no comprometió ningún ligamento. “Fue de 3 centímetros de profundo 2.5 centímetros de ancho”.

Por ahora Orduz está consumiendo antibióticos y medicamentos para el dolor. “Ayer me hicieron limpieza y me está atendiendo un enfermero. Debo tener el pie en reposo, mantenerlo en lo alto y esperar a ver qué pasa”.

En los próximos días, el exmandatario se le realizará una valoración de movimiento de su pierna izquierda.