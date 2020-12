La representante Matiz donaráel incremento de su salario

El aumento del 5,12% al salario de los congresistas generó polémica a nivel nacional y varios de ellos reaccionaron como lo hizo la Representante a la Cámara, Adriana Magali Matiz, quien anunció que donará el incremento salarial.

Matiz, dijo, “considero que, en medio de esta pandemia, no es el momento oportuno para incrementar el salario a los congresistas. Y teniendo en cuenta que este es un derecho al cual no podemos renunciar, donaré el incremento salarial que se me realice, a la Red de Mujeres de Ibagué y el Tolima”, anunció.

La congresista enfatizó, “esta es una asociación de mujeres que se ha caracterizado, por hacer un trabajo incansable, en busca de proteger a las mujeres que son víctimas de violencia; de ahí, que sean ellas las que reciban este incremento salarial. Recursos que, sin duda, les ayudarán para seguir en esa ardua lucha que vienen realizando, en acciones de prevención y atención a mujeres víctimas de violencia”.

De esta manera, Matiz donará a la Red de Mujeres, la suma de $1.676.000 según lo expedido en el Decreto 1779 de 2020, que determina el aumento al salario de los congresistas en Colombia, en un 5.12%..