Mujeres lesbianas fueron agredidas por hombres homofóbicos en Kennedy

Los hechos ocurrieron en el barrio Tierra Buena en la localidad de Kennedy cuando Laura acosta y su novia Yeka llegaban hacia las 11:30 de la noche a su conjunto residencial, en ese momento 2 hombres quienes al parecer estaban en estado de embargues al ver, que era una pareja lesbiana empezaron a agredirlas verbalmente.

"Cuando nos bajamos del taxi estábamos agarradas de la mano y desde ese momento sentimos las miradas intimidantes de estos dos sujetos... mi pareja quería vomitar y me pidió que abriera rápido la puerta... no se porque los sujetos pensaban que era para ellos y empezaron a decir ´estas hijueputas tras de que les ayudamos exigentes´, yo escuché eso pero vi que los tipos tenia una cerveza en la mano no les preste atención... Pero entramos al conjunto y seguían diciendo cosas como ´que ellos nos iban a enseñar como tenia que respetar a un hombre´, que lo que ´necesitamos era un hombre´ y la verdad es que yo no me aguante y le grite que merecíamos respeto como cualquier otra persona", dijo Laura.

Después todo empeoró.

"El tipo dice ´le voy rayar la cara, para que toda la vida se acuerde de mi´, me sigue diciendo cosas homofóbicas y grotescas como ´lesbiana hijueputa"... hay es cuando empieza el conflicto... mi mujer lo que hace es cubrirme para que no me sigan atacando porque ellos sacan un cuchillo y me dan una apuñalada en el tórax que casi me mata, a mi pareja con la botella le dieron en la cabeza", aseguro Laura.

Después de varios minutos llega la policía y llevan a las mujeres gravemente heridas al hospital mientras que, como aseguran ellas, los policías dejan libres a los sujetos.

"Estos 2 hombres ya inidentificados están libre como si nada, por eso le pedimos a la policía que nos ayuden a capturar", dijo.

Afortunadamente Laura y su novia están fuera de peligro pero piden justicia y respeto por todas las personas que hacen parte de la comunidad LGTBIQ