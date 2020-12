Por supuesta pinta ‘sado’ restaurante en Medellín negó ingreso a una modelo

Muy indignada denunció en sus redes sociales, la modelo caleña, Alexandra Rodríguez, que fue víctima de discriminación cuando, en un reconocido restaurante de Medellín ubicado en el sector de El Poblado, le negaron el ingreso por supuestamente ir vestida con traje para practicas sadomasoquistas.

En un video de cinco minutos, la joven cuenta que iba con su novio y un amigo, que recién había llegado a la ciudad, para comer allí, sin embargo, uno de los empleados le hizo saber que ella no cumplía con el código de vestuario.

“Uno de los empleados me llevó hasta una pared donde había un letrero y ahí me señala el primer punto que dice que no se puede entrar con trajes sadomasoquistas. Me sentí ofendida, sentí que estaban juzgándome, me sentí muy mal como que no sabía cómo reaccionar, pero además al rato salió un señor y le dijo a mi novio que en el lugar no podían entrar con chicas de la vida fácil, o sea en este lugar además de cuestionar mi vestimenta también decidieron que yo era una chica de la vida fácil”, contó en redes, Alexandra.

La modelo lamentó que en pleno 2020 este tipo de hechos sigan sucediendo y aclaró que solo quería desahogarse a través de sus redes sociales, luego del mal rato que le hicieron pasar.

Hay que decir que cientos de personalidades de la farándula colombiana han rechazado el acto de discriminación contra la modelo, a la vez que cuestionan las políticas del restaurante.