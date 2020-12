Alcaldía pide a Policía investigar agresión contra actor estadounidense

El secretario de Interior, David Múnera Cavadía, hizo un llamado al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, General Henry Sanabria Cely, para que adelante la respectiva investigación, ante la denuncia conocida por redes sociales sobre un nuevo presunto abuso policial contra el reconocido activista y actor norteamericano Kendrick Sampson.

El hecho sucedió en el Centro Histórico de Cartagena, según explicó el funcionario, quien señaló que el gobierno del alcalde, William Dau Chamat, respeta las libertades y derechos individuales de las personas.

"Desafortunadamente, nuevamente ocurre esta clase de acontecimientos en Cartagena. El Alcalde lo ha dicho en reiteradas oportunidades que no está de a acuerdo con que se agredan a los civiles", sostuvo.

Fue más allá, y dijo que si una persona comete una falta, lo que se debe hacer por parte de las autoridades es imponerle las sanciones y comparendos que indiquen las leyes, pero no se puede permitir que haya una extralimitación de sus funciones y tampoco agredir a los ciudadanos, sean extranjeros o colombianos.

"Como administración hemos rechazado estas situaciones y hoy llamo nuevamente a la Policía Nacional a que maneje esta clase de comportamientos, no podemos seguir dando estos espectáculos de denuncias tras denuncias de ciudadanos quejándose por el maltrato de policías".

Le solicitó al General Sanabria abrir la investigación por este hecho de abuso, de manera inmediata.

"Este no es un estado militarizado ni una ciudad militarizada y no estamos en una dictadura, por lo que no se debe actuar de esa manera. Aquí respetamos los derechos individuales, por lo que es absolutamente condenable este nuevo caso reportado", indicó.