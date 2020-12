Por irregularidades, en libertad presunto asesino de Yamile Guerra

Ludwing Gerardo Prada, abogado penalista de la familia de la líder asesinada Yamile Guerra dijo a Caracol Radio que les preocupa el giro que dio el caso, luego de que misteriosamente la fiscal se incapacitara por problemas psiquiátricos sin haber avisado a sus superiores para asignar un fiscal de apoyo.

Aseguró que la mujer que llevaba el proceso no se presentó a las últimas tres audiencias que fueron claves para que el único capturado por el asesinato, Carlos Julio Vázquez, alias 'Manuel Soldado', quedara en libertad por vencimiento de términos.

"Yo hablé con la fiscal días antes y me aseguró que iba a asistir para oponerse en la audiencia que buscaba la libertad de este señor. No fue, no reportó su enfermedad justo cuando el abogado del asesino pidió su libertad por vencimiento de términos", agregó.

Ahora los abogados de la familia de Yamile Guerra están solicitando una nueva audiencia y el cambio de la fiscal, para reanudar el proceso y que esta persona vuelva a ser capturada.

Según el abogado hay videos y testigos que aseguran que esta fue la persona que disparó contra Yamile Guerra.