Un hombre se prendió fuego en Ibagué para terminar con su vida

Desesperado, así estaba Hugo Alejandro Tascón quien por razones aún desconocidas decidió rociarse con gasolina y prenderse fuego. El hecho se registró en la variante que une a las glorietas del aeropuerto y El Salado de la ciudad de Ibagué.

Al lugar llegó la auxiliar de enfermería Angie Vargas, quien, en sus seis años de atender todo tipo de emergencias con sus compañeros de ambulancia, era la primera vez que cubría un caso como el de Tascón.

Inicialmente a la red de ambulancias de Ibagué solicitaron apoyo por un accidente de tránsito en la variante, pero al llegar al lugar, Vargas se encontró con una dramática historia contada en primera persona por quien sería su paciente, Hugo Alejandro Tascón, quien dijo, “'yo llegué aquí, me quité toda la ropa y me prendí fuego porque no quiero vivir más’".

Vargas y sus compañeros quedaron asombrados al escuchar a Tascón quien tenía todo su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado.

El hombre estuvo reacio a ser atendido, pero el dolor lo doblegó y le pidió ayuda a Angie Vargas quien con apoyo de sus colegas lo trasladaron al hospital Federico Lleras Acosta, donde este sábado a las 6:40 de la mañana murió.

Caracol Radio conoció que en el lugar del hecho Hugo Alejandro Tascón dejó una carta en la que al parecer contó sus razones de su suicidio y en ese mismo papel escribió los números de contacto de su familia y así los policías lograron comunicarse con su esposa.

Minutos antes de ser intervenido por los médicos, la compañera sentimental de Tascón pudo hablar con él y así se despidieron para siempre.