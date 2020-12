Renuncia Jorge Orlando Bernal a la dirección de Comfacor

Jorge Orlando Bernal Gucaneme renunció a la dirección administrativa de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor), luego de que la Superintendencia del Subsidio Familiar, designó como Agente Especial de Intervención a la exgobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa.

Según Bernal Gucaneme, el acto administrativo mediante el cual se designó a Sáenz Correa, contiene irregularidades desde el punto de vista legal, “en especial el ordenar a la Corporación vincularla de manera directa”.

“Teniendo en cuenta que en contra del acto emitido por el Superintendente del Subsidio Familiar no procede recurso alguno y ante la imposibilidad de mi parte de dar cumplimiento al mismo, he tomado la decisión de renunciar al cargo que vengo desempeñando y he solicitado a la Superintendencia proceda a realizar la designación del nuevo Director Administrativo de la Corporación, con el fin de proceder a hacer la respectiva entrega”, explicó el funcionario.

Jorge Orlando Bernal, que estuvo casi dos años al frente de Comfacor, expresó en un comunicado dirigido a la opinión pública: “la comunidad ha vuelto a creer en Comfacor, luego de superar la grave crisis por la que atravesó y que la tuvo al borde de su desaparición. Hoy es una Caja renovada, en crecimiento y orientada”.

Sin embargo, su salida también coincidió con recientes denuncias de presuntos actos de corrupción durante su administración. Los señalamientos provienen de un grupo de empresarios que forman parte del Comité de Seguimiento a la Caja.

El directivo indicó que “todo obedece a una campaña de desprestigio que han promovido personas, seguramente movidas por intereses particulares”.