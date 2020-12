Corte tumba sobretasa destinada a salvar servicio de energía en la Costa

La Corte Constitucional tumbó el artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo que imponía esta sobretasa para destinar recursos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, la cual venía desembolsando recursos para evitar un apagón en la Costa.

En el comunicado la Corte señaló que "los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado". El representante a la Cámara, Cesar Lorduy, dijo que no comparte la decisión.

Lea también: Piden retirar placas de reconocimiento en obras públicas de Barranquilla

"No compartimos el fallo porque esta no es una sobretasa para ayudar exclusivamente a Electricaribe, no era para el beneficio de una empresa. Esta sobretasa estaba destinada a garantizar la prestación de energía que necesitaban 10 millones de habitantes. Si eso no es un beneficio social, dudo de cuál sería entonces el beneficio social que según la Corte se debería alcanzar", indicó el congresista.

Con la decisión de la corporación, la sobretasa tendrá que dejarse de cobrar a nivel nacional de manera inmediata. Hasta octubre, el Fondo Empresarial había recibido más de 162.000 millones de pesos provenientes de hogares en estratos 4, 5 y 6 y otros 169.000 millones de pesos del sector empresarial.