Sincelejo sobrepasó las 400 muertes por causas asociadas al COVID-19

La Secretaría de Salud de Sincelejo reportó, con corte al viernes 4 de diciembre, dos nuevas muertes por causas asociadas al COVID-19.

Con estas nuevas defunciones, Sincelejo llega a 401 muertes relacionadas con el virus que produce la enfermedad.

Esta situación y el incremento sostenido en la ocupación de unidades de cuidados intensivos durante el mes de noviembre y lo corrido de diciembre, preocupa a las autoridades de salud, pues se podría estar frente al inicio de un rebrote de COVID-19.

Sumando la indisciplina social y los mitos sobre el virus, se podría generar consecuencias graves en la población, sostuvo Dordy Bejarano, director de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud de Sincelejo.

Explicó que en la sala de análisis que se efectúa cada miércoles se manifiesta que las personas no están acatando las recomendaciones de higiene personal, en cuanto a lavado menos y uso del tapabocas. Tampoco cumplen con el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones.

En la reunión se evidenció otra situación crítica y es la imposibilidad de conocer la situación epidemiológica real, debido a la resistencia de la ciudadanía a practicarse pruebas diagnósticas.

"Si no se conoce la situación de los pacientes es imposible poder adoptar medidas o estrategias para controlar la enfermedad. Ahora las personas no se están haciendo pruebas, pese a que existe disponibilidad y no hemos cesado en la búsqueda activa en barrios y conglomerados sociales", dijo Bejarano.

Añadió que esto tiene además otras implicaciones; genera la propagación del virus y que las personas mueran por no recibir tratamientos o atención oportuna.