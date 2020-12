Denuncian contagio masivo de COVID-19 en un submarino de la Armada

Familiares de miembros de la tripulación del submarino ARC ‘Intrépido’ perteneciente a la Armada Nacional, denunciaron que en la embarcación se registra una grave situación de salud por presunta mala aplicación de las medidas de bioseguridad.

Según la denuncia, se cometieron varias fallas en los protocolos teniendo en cuenta que se realizó una ceremonia de la flotilla de marinos donde asistió personal ajeno y un almuerzo a donde se habría violado el aislamiento operacional.

Sumado a esto, la embarcación tuvo novedades en sus motores diésel. Por esta razón, miembros de la tripulación de ‘Intrépido’ tuvieron que ir al ARC ‘Tayrona’ para cargar baterías, pese a que en esa embarcación ya se habían reportado casos positivos de COVID-19.

Tras estos sucesos, antes de salir del aislamiento tres miembros de la flotilla de ‘Intrépido’ empezaron a reportar síntomas de Coronavirus como pérdida del olfato y del gusto. Pese a las manifestaciones expresadas por los tripulantes, el denunciante contó que no se lograron realizar pruebas PCR.

Ante este panorama, uno de los miembros de la flotilla decidió aplicarse una prueba de manera particular dando positivo para COVID-19.

Los familiares argumentaron que posteriormente se ordenó la realización de pruebas por grupos a 15 tripulantes, de los cuales 14 de ellos resultaron contagiados con Coronavirus.

“Los protocolos que se han venido realizando no son las acertados porque no existe un distanciamiento, no se respeta el aforo del 35% en espacios cerrados no ventilados, no se está haciendo trabajo por alternancia y no se están brindando las condiciones mínimas de bioseguridad”, expresó la compañera sentimental de uno de los submarinos.

Caracol Radio habló con la Armada Nacional y anunciaron que alistan un pronunciamiento oficial para referirse a lo sucedido.