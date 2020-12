Findeter no ha hecho lo suficiente para garantizar buen calado: portuarios

Asoportuaria lamentó el pronunciamiento del vicepresidente Técnico de Findeter, Juan José Oyuela, en Caracol Radio, quien señaló que los empresarios del sector han malinterpretado el contrato de dragado en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla.

El director Ejecutivo del gremio, Lucas Ariza, señaló que "es una situación lamentable porque eso da pie para que el contratista siga con el bajo desempeño porque está avalado por la entidad que lo contrata".

Ariza recordó que los portuarios estuvieron presentes en los términos de referencia pero no del contrato, el cual solo conocieron cuando se licitó el dragado por más de 20 mil millones de pesos.

"El mismo contrato dice que los alcances del proyecto se encuentran escritos en el estudio previo, en los términos de referencia y en los demás documentos que hacen parte integral del contrato y esos términos de referencias son claros en describir que los niveles de profundidad que se describen en los términos técnicos, deben ser cumplidos por el contratista para que la autoridad marítima pueda autorizar un calado operacional de 10.2 metros en el canal navegable", indicó Ariza.

El dirigente gremial se mostró sorprendido al reseñar que "en una reunión que sostuvimos en abril pasado, Findeter había señalado que el contratista tiene hasta el 31 de diciembre para cumplir con los 10,2 metros y ahora están cambiando de parecer."

Para Ariza, "Findeter aparentemente no ha hecho lo suficiente, la única realidad es que la competitividad portuaria de la ciudad está en crisis. Esas interpretaciones jurídicas del contrato no son para estas alturas del partido, lo importante es que Findeter concentre sus esfuerzos en que el contratista tenga rendimientos adecuados que no sea el actual porque la situación es precaria"

Para el director de Asoportuaria "no tiene sentido dragar 1.800.000 metros cúbicos de sedimentos cuando el calado actualmente es de 8,7 metros"