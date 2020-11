Asamblea autorizó al gobernador de Santander gestionar millonario préstamo

En medio de críticas de varios sectores, la Asamblea Departamental aprobó en tercer debate el proyecto de ordenanza 062 en el que se autoriza al Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, a realizar un préstamo hasta por $150 mil millones de pesos.

La duma aprobó el proyecto con 13 votos positivos para que los recursos se inviertan en obras de municipios como Girón, Piedecuesta, Puerto Wilches, El Socorro, Pinchote, Matanza entre otros.

Precisamente, una de estas inversiones estará en el parque principal de Girón, que será remodelado totalmente.

Las críticas llegaron de parte de diputados como Óscar Sanmiguel, quien señaló que los recursos no se gestionaron de manera adecuada , "solo el 7% fue destinado a la salud, no se dio prioridad como se debía".

También Farley Sierra dijo que los recursos no fueron bien distribuídos, "a municipios de García Rovira no se les va a ayudar, entonces se les va a dar a unos y a otros no".

Con este nuevo crédito, la deuda en Santander ascendería a los $450 mil millones de pesos.