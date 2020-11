Asesinan a domiciliario por robarle su bicicleta en Suba

Eduard Rodríguez Cipriani era un joven domiciliario que trabajó en la Droguería Santarosa, el pasado martes 24 de noviembre un día normal de trabajo Eduard fue a dejar un domicilio, cuando se devolvía por el caño de Juan Amarillo en este lugar, por robarle su bicicleta según testigos, le propinaron una puñalada en el cuello que lo dejo sin vida.

Sin embargo, este no ha sido el único hecho, varios ciudadanos de este sector aseguran que se ha vuelto un "infierno" este sector de la ciudad.

"Ya no podemos salir de nuestra casa después de la 6 de la tarde porque todo el tiempo están robando, hoy fue Eduard un joven de familia humilde, muy trabajador y solo por una bicicleta lo mataron", aseguran.

Por otro lado, indican que estos hechos, también se han presentado por la falta de un CAI y más policías.

"Desde hace aproximadamente 4 años estamos pidiendo un CAI y nada, siempre nos dicen que no y cuando pasa algo y llamamos al CAI mas cercanos que queda a mas de media hora a veces nos dicen que solo hay un motorizado, pero que no hay policías disponibles y no pueden ir", dicen.

En la noche de este jueves 26 de noviembre habitantes de Barrio Pontevedra convocaron a un plantón para exigir que pare la delincuencia en este sector, ayuda a las autoridades y presencia además, de la Alcaldía local que aseguran los habitantes, no han hecho presencia para poder hablar de estos hechos.