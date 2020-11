Polémica en Cota por fiesta de cumpleaños del Alcalde sin bioseguridad

Habitantes de Cota le piden a las autoridades investigar a su alcalde Néstor Orlando Guitarrero por una fiesta que se hizo la semana pasada; el evento se llevó a cabo en la pesebrera de un socio del mandatario en la vereda Parcelas.

En videos que quedaron registrados en las redes sociales, y por testimonios de testigos, se observa que la fiesta albergó alrededor de 300 personas que incluyeron reconocidos cantantes vallenatos y orquestas. Las imágenes muestran que no se respetaron las normas mínimas de prevención por la pandemia.

Sumado a esto, varios líderes comunales denunciaron que hace más de 15 días tienen problemas con el suministro de agua ya que las motobombas del acueducto se dañaron por constantes cortes y altibajos de energía, es decir, hay sectores donde esta intermitencia del fluido eléctrico dañó electrodomésticos y se quedaron también sin agua.

“Por mi sector no pasa un solo carrotanque, no hay medidas de contingencia, la problemática lleva más de cinco años, es inaudito que un municipio con tantos recursos, con cobros tan altos en la facturación, no dé una solución definitiva, por eso hacemos un llamado a los entes de control para que investiguen”, manifestó Tatiana Olaya, habitante del municipio de Cota.

“Esto es una emergencia social, la comunidad se ve impotente al ver que estos cortes ocasionaron daños en computadores, televisores, neveras, lavadoras sin que nadie responda, además, ya llevamos más de 72 horas sin agua más de 1000 familias”, manifestó un líder comunal del municipio.

La administración de Cota, por ahora, no se pronunció por la fiesta sin medidas de protección pero sobre los cortes de agua aseguró que se están enviando carrotanques a las zonas más afectadas y que están haciendo las gestiones con Codensa para resolver los problemas con la intermitencia del suministro de energía.