Campesinos en el Catatumbo piden al gobierno respetar acuerdo de paz

El proceso de paz firmado por la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos cumplió cuatro años de haber sido pactado, y aún representa la esperanza para miles de campesinos que vivieron en medio de este conflicto durante décadas.

Sin embargo, a pesar de haber disminuido las estadísticas de muertes y heridos del Ejército y los ex integrantes de esta organización, aún quedan muchas falencias que deben ser corregidas.

Uno de los líderes en la región del Catatumbo, le dijo a Caracol Radio que "hemos visto como los puntos acordados no han sido implementados por la política que ha tenido el actual gobierno de Duque, esto ha generado retraso para los protectores productivos en nuestra región”.

De igual forma otro de los campesinos que es desplazado de la violencia en la región, le afirmó a Caracol Radio que "también hemos presenciado como han asesinado a los líderes que buscábamos el desarrollo para nuestros habitantes, y también dentro de esta violencia han asesinado a más de 250 de los desmovilizados".

También otros sectores no son optimistas con el proceso firmado y han reiterado que aún no existe la paz absoluta, y que "se debe buscar un acuerdo con los grupos que quedan, menos mal han bajado los enfrentamientos, pero queremos vivir por fin en paz y al parecer a este gobierno no le interesar los diálogos".

Por último, aunque en una menor cantidad están los labriegos que no están de acuerdo con este proceso y reprochan a la antigua guerrilla que no han contado toda la verdad. "Este proceso de paz no fue verdadero y se les entregó fueron puestos en el congreso y muchos siguen delinquiendo".