Debate en el Concejo evidenció problemática del Centro Comercial del Café

El ponente del debate sobre espacio público, el concejal Felipe Villamil, manifestó que recorrió el centro comercial y encontró varios locales cerrados lo que genera preocupación en cuanto conocer si están disponibles porque a simple vista se crea la percepción de que los locales no están funcionando. Además, resaltó que las ventas no son las mejores y reconoció que aunque se trasladó Empresas Públicas de Armenia al lugar no es suficiente para atraer clientes.

Por su parte la representante de los vendedores del Centro Comercial, Jael Santos, se mostró preocupada ante la situación puesto que no sienten el apoyo de la administración en cuanto a alivios económicos por las dificultades para cancelar el arrendamiento. Agregó que no cuentan con un servicio de aseo por lo que las condiciones del centro comercial no son las mejores y eso se evidencia en las bajas ventas.

La gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Carolina Venencia Valencia, reconoció que el centro comercial tiene un enfoque social sin embargo, fue clara en que se deben cobrar los respectivos arrendamientos puesto que son fundamentales para el buen funcionamiento del lugar. Afirmó que la cartera del Centro Comercial para agosto era de 41 millones de pesos, en septiembre fue de 52 millones de pesos y octubre de 84 millones de pesos.

El concejal ponente resaltó que se deben realizar mayores estrategias para menguar la problemática de espacio público en la ciudad.