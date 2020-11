Concejo de Cúcuta rechaza nuevo cierre vial en el centro de la ciudad

Desconcertados están los concejales de Cúcuta por la última decisión de cerrar un tramo en el centro de Cúcuta, indicando que no es la más acertada en esta época y que generará mayores problemas de movilidad.

El tramo de la avenida 6 entre calles 7 y 10 fue cerrado con vallas de la Policía Metropolitana, y la justificación de las autoridades es tratar de disminuir las aglomeraciones en este punto que es uno de los más críticos de la ciudad.

José Oliverio Castellanos Navarro concejal de Cúcuta por el partido Cambio Radical, le dijo a Caracol Radio que está fue una decisión que se tomó sin consultar a los directamente afectados que son los comerciantes.

"No compartimos esta decisión, ya habíamos logrado que el alcalde abriera las calles cerradas en el parque Santander, y ahora se hace este nuevo cierre, no entendemos la justificación para esto, y exigimos que nuevamente se la apertura, allí es una de las rutas más importantes de Busetas y esos bloqueos no son convenientes para la ciudad", dijo el concejal.

Afirmó que en los próximos días se tocará nuevamente este tema en la corporación y se citará a los funcionarios encargados de este proceso.