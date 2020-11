Turistas podrían entrar desde diciembre al Nevado de El Cocuy, Boyacá

Los avances de la construcción del programa se socializaron con la participación de cerca de 30 personas, dentro de los que se encuentran los alcaldes de El Cocuy y Güicán, las asociaciones de guías de turismo de esos municipios, el Presidente del Consejo Provincial de Turismo de Gutiérrez, el Secretario de Turismo de Boyacá, prestadores de servicios turísticos de la provincia y Octavio Erazo, director del área protegida de Parques Nacionales Naturales, encargado de dar a conocer el plan.

El objetivo de la reunión fue “proponer la ruta para la reapertura gradual del ecoturismo con bioseguridad en los senderos Ritacuba, Laguna Grande y Lagunillas del Parque Nacional Natural El Cocuy con el propósito de prevenir el contagio de Covid-19 en los guarda-parques, prestadores de servicios, comunidades indígenas, campesinas, visitantes y la vida silvestre”, comentó el funcionario de Parques, Octavio Erazo.

El alcalde de El Cocuy, Tomás Ruiz, afirma que el acompañamiento de la Secretaría de Turismo es muy importante, para que a partir del 1 de diciembre se logre la reapertura. “El turismo en nuestra provincia es un renglón muy importante en la economía, por eso desde la Alcaldía, estaremos muy pendientes de que se cumplan los protocolos de bioseguridad, para conseguir la reactivación cuanto antes”, dijo Ruiz.

“Nuestro reconocimiento al trabajo realizado en la provincia de Gutiérrez para lograr la adecuada reactivación del turismo; seguimos en el proceso de apoyo y acompañamiento en la implementación de protocolos de bioseguridad, para garantizar destinos seguros, en este caso, en nuestro Nevado, un atractivo visitado por nacionales y extranjeros”, dijo el secretario de Turismo, Antonio Leguízamo Díaz.

Uno de los factores importantes es la capacitación de los guías, en bioseguridad y en atención adecuada a turistas, pues esto es fundamental en el programa de reapertura, según comentó Erazo.

La reapertura de la actividad ecoturística se realizará progresivamente, iniciando con un momento cero (0) o prueba piloto, para revisar el desarrollo del protocolo de bioseguridad con los diferentes actores de la cadena de valor, y así, establecer oportunidades de mejora en los procedimientos.

En el primer momento, solo se permitirá el ingreso de turistas nacionales, no extranjeros.

En el plan preliminar, se contempla que la entrada al parque, se realizará posterior al registro y compra previa de entradas, participación en la charla de inducción de forma virtual, y finalmente, el PNN El Cocuy entregará turnos para que cada 15 minutos los prestadores de servicios ecoturísticos registren a un grupo de 5 personas, cada grupo con su guía.

De acuerdo con el documento socializado, el ingreso a los senderos autorizados se realiza al siguiente día del registro y autorización, en horario de 06:00 a.m. a 08:00 a.m. Para el descenso desde el borde de glaciar debe iniciarse por tarde a la 1:00 p.m., de manera que después de las 5:00 p.m. no deberán permanecer ningún visitante o guía dentro del área protegida.

No estará permitido pernoctar o acampar dentro de Parque.

Todos los detalles se darán a conocer una vez se realicen ajustes sugeridos al programa de reactivación, con base en lo expuesto por empresarios, alcaldes, guías y demás asistentes.