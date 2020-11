Asegurado en guarnición, soldado por homicidio de dos menores en Huila

La Fiscalía General de la Nación logró medida de aseguramiento intramuros en contra del soldado profesional Carlos Humberto Mayorga Biojo de 25 años de edad, presuntamente responsable del doble homicidio agravado de un par de menores de edad, en hechos ocurridos en un retén militar ubicado en San Agustín sur del Huila. Dichos delitos fueron agravados por el estado de indefensión de las dos víctimas.

Al término de las audiencias preliminares, realizadas en la mañana de este miércoles 18 de noviembre, el soldado de 25 años de edad, dijo no aceptar los cargos enrostrados por un fiscal URI de la unidad de Pitalito.

Ante los argumentos de la Fiscalía el uniformado fue afectado con medida de aseguramiento en centro de reclusión militar por lo que fue trasladado al Batallón de Infantería N° 27 Magdalena en Pitalito cual está adscrito. Allí deberá cumplir a la medida impuesta.

El ente acusador señala al uniformado de haber disparado de manera indiscriminada contra jóvenes civiles que no portaban armas y estaban en indefensión.

Paralelamente se entablará una demanda contra la Nación con el propósito de lograr una reparación integral.

De acuerdo con Luis Francisco Muñoz, abogado defensor de una de las víctimas, “no se puede dejar por fuera el comportamiento de la Policía y Militares, que no prestaron los primeros auxilios como debía ser. De acuerdo con información entregada por la madre, los menores fueron tirados al carro que los transportó”, informó el apoderado.

Se solicitará además la apertura de una investigación disciplinaria contra los militares que hicieron presencia en el lugar, y que no reaccionaron ante la emergencia, donde se les indilgue la omisión de socorro.

“Esta situación nos sirve para hacer un llamado ante la falta de sensibilidad y desconocimiento sobre Derechos Humanos de los uniformados. Este no es el primer caso, también se conoce un caso en Bruselas Pitalito, en donde un joven resultó herido, y los uniformados no le prestaron la ayuda adecuada. No se puede permitir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo”, dijo el abogado.

Respeto a las versiones entregadas de los testigos de donde ocurrió el hecho, la situación se registró cuando los militares realizaban un procedimiento de requisa, y en paso de los menores en su motocicleta fue cuando ocurrió el lamentable hecho, en donde los menores resultaron heridos.