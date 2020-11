VIDEO: Así sufren los que viven en riberas del río Sogamoso

El sonido de las alarmas que avisan la apertura de las compuertas, es también el inicio de las plegarias de los ribereños que viven al lado del río Sogamoso. Cada vez que se permite el paso de agua, la consecuente inundación del río y el aumento de su caudal, se pierden cultivos, animales y hasta partes de lo que antes era tierra de ellos.

“Cuando nosotros compramos este lote, medía 49 metros hacia el río y la primera vez que abrieron se llevó más de la mitad. Siempre que abren las compuertas, nos afectan acá a orillas del río, nos afectan los cultivos aguas abajo, los animales, todo lo que hay a orilla del río”, contó Luz Marina Castro, una de las habitantes de este sector conocido como Puerto El Balso.

En medio del temor, los vecinos suelen conversar sobre si pasar o no las noches en estas casas. “De día, uno ve el río, pero de noche si llega a llover, el caudal aumenta mucho más rápido”, advierte Samuel Buitrago, pescador de la región.

“Pero a dónde vamos a irnos”, se pregunta Yurleni Acevedo, otra habitante de Puerto El Balso, que tiene tres hijos y sus ingresos económicos, dice ella, no le alcanza para pagar un arriendo en zona firme. “Desde el momento en que nos contaron que iban a abrir, pasamos la noche casi en blanco pensando a qué horas el río se lleva la casa”.

La situación también afecta directamente a los pescadores, que desde 2011 cuando se inició el desvío del río para la construción de la presa, perdieron más del 80% de su actividad económica.

Una de las razones es porque el agua que baja desde la represa es agua muerta, que de alguna manera deja sin oxígeno a los peces, y los obliga a salir a la superficie para convertirse en presas fáciles. Y a los que por esta época apenas están en subienda, también los afecta y con ello, la que hasta hace 6 años era la principal actividad económica de la región.

“Estos niveles no favorecen porque no son los niveles que necesitan para hacer su recorrido y se van hacia otros ríos, que es lo que realmente nos afecta. No sabemos si es intencional, pero siempre es por esta temporada cuando hay subienda que abren las compuertas”, contó Samuel Buitrago, pescador de la región.

A pesar del miedo recurrente y la tensión constante por el sonido de la tierra desbarrancándose a lo lejos, esta población ribereña pasó la primera noche en sus casas y hasta el momento no se han presentado ningún tipo de emergencias.